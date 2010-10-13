В дом Пэрис Хилтон пытался проникнуть незваный гость

Полиция Лос-Анджелеса задержала мужчину, пытавшегося проникнуть в дом Пэрис Хилтон. Во вторник, 12 октября, около полудня по местному времени мужчина въехал на велосипеде на придомовую территорию и стал настойчиво стучать в двери особняка Хилтон. Незваный гость также подрался с сотрудником службы охраны, после чего был задержан прибывшей полицией. Человеку, пытавшемуся прорваться в дом Хилтон, грозят обвинения в нападении на охранника. Была ли сама Пэрис Хилтон дома в момент происшествия, пока неизвестно. За последние несколько недель это уже вторая попытка незаконного проникновения в дом Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе. Ранним утром 24 августа в дом к Хилтон попытался ворваться некий Натан Ли Парада, вооруженный, как написала сама Пэрис в микроблоге на Twitter.com, «двумя большими ножами». Мужчина был задержан прибывшей полицией, ему предъявлено обвинение в попытке вооруженного ограбления. Свою вину Натан Ли Парада не признал.