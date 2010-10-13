Брюс Уиллис слишком стар для «экшн»

Брюс Уиллис заявил, что больше никогда не будет сниматься в боевиках. 55-летний актер считает себя слишком старым для жанра «экшн». «Я уже очень старый человек, мне пора остановиться, - честно признается Брюс, - Боевики уже не для меня». Уиллис также заявил, что до рождения дочерей он ничего не боялся и был похож на своих киногероев: «Я ничего не боялся, - говорит он, - Но затем у меня появились три прекрасные дочери и это все изменило. Я боюсь сделать ошибку и несу ответственность за их жизнь и будущее. Я никогда не боялся ошибиться со своей работой, но страх сделать ошибку в воспитании моих девочек никогда не покидал меня».