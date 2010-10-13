Майкл Дуглас находится в тяжелом состоянии

Знаменитый актер Майкл Дуглас, страдающий от рака гортани, находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил режиссер Оливер Стоун, который снял вышедший недавно в прокат фильм «Уолл-стрит: Деньги никогда не спят». В нем Дуглас сыграл главную роль. Стоун назвал опасным состояние здоровья актера. Дуглас должен был сопровождать режиссера в его туре по Европе, где вышла в прокат их картина. Однако по словам Стоуна, актер страдает от своего заболевания, поэтому предпочел остаться в США для прохождения дальнейшего курса лечения. Рак гортани был обнаружен у Дугласа в августе этого года, когда заболевание достигло самой опасной, четвертой, стадии. По словам самого 65-летнего актера, сильно болеть горло у него начало еще в начале этого года, однако тогда врачи не смогли установить причину недуга. Лишь полтора месяца назад, после проведения специальных лабораторных исследований, удалось поставить диагноз. Во время одного из интервью Дуглас признался, что злоупотреблял сигаретами и алкоголем, что является фактором риска при подобном заболевании. Дуглас женат на британской актрисе Кэтрин Зете-Джонс. Он является сыном легендарного голливудского актера Кирка Дугласа и обладателем двух премий «Оскар». Одну из них он получил за главную роль в первом фильме «Уолл-стрит», снятом режиссером Стоуном в 1987 году.