После родов Жизель Бундхен выглядит еще лучше

Через 10 месяцев после появления малыша Бенджамина на свет 30-летняя Жизель Бундхен выглядит невероятно стройной и подтянутой. Понедельник, 11 октября, звездная мама Жизель Бундхен провела на одном из пляжей Майами с сыном Бенджамином. Рассматривая фотографии супермодели в маленьком бикини, нельзя было не отметить, что она полностью восстановила фигуру после родов. Бенджамин появился на свет дома в ванной. В последнее время все больше мам принимают решение рожать в воде. Жизель Бундхен не стала исключением. По словам супермодели, роды «прошли безболезненно». «Мне не было больно, – вспоминает она. – Я хотела быть в сознании и не пропустить ни секунды. Я предвкушала встречу с моим сыном». «На протяжении всей беременности я готовилась к этому дню – продолжает рассказывать она, – занималась йогой и много медитировала». По ее словам, новорожденный совсем не плакал, а спокойно лежал на руках мамы. «Это было удивительно, – признается она. – Никогда не думала, что смогу пережить нечто подобное. Это самый счастливый момент в моей жизни».