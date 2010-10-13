Муж Кортни Кокс рассказал о причине развода

Дэвид Аркетт позвонил утром на радио Howard Stern, чтобы публично обсудить его расставание с женой. Актер признался, что у него связь с официанткой и начинающей актрисой - 28-летней Жасмин Вальтц. Он сказал: «У нас был секс однажды...или дважды... и я почувствовал себя мужчиной после этого». Но несмотря на его признание, он также сказал, что не изменял своей жене 11 лет, которые он описал как «эмоционально наполненные». У супругов было своего рода соглашение, по которому они могли общаться с разными людьми. И Аркетт утверждает, что Кортни часто проводила время со своим коллегой, Брайаном Ван Хортом. Дэвид сказал, что у них была «эмоциональная связь», но он не уверен насчет интимной.