Эминем - фаворит American Music Awards

12 октября в Лос-Анджелесе были объявлены номинанты American Music Awards. Фаворитом музыкальной премии 2010 года стал Рэпер Эминем. В общей сложности Эминем получил пять номинаций, в том числе «Артист года», где он посоревнуется с Джастином Бибером, певицами Кешей, Леди Гага и Кэти Перри. Кроме того, рэпер представлен в категориях «Лучший артист» и «Лучший альбом» в жанрах поп/рок и рэп/хип-хоп. Пять номинаций на AMA 2010 также получила кантри-группа Lady Antebellum. На одну меньше у Джастина Бибера. Трижды номинированы Кэти Перри, Кеша, B.o.B и Ашер. Дрейк, Леди Гага, Алиша Кис и Шаде представлены в двух номинациях. Вручение премий American Music Awards 2010 пройдет 21 ноября в Лос-Анджелесе.