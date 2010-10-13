Гвинет Пэлтроу поделилась секретами молодости

38-летняя Гвинет Пэлтроу - одна из самых красивых женщин Голливуда. Актриса и модель считает медитацию залогом своего успеха, которая помогает восстановить утраченные силы. «Когда мое тело, мой мозг, мое сердце, все мои органы полностью выдыхаются, опустошаются, медитация помогает снова их подзарядить. Легко давать советы, но при всей моей сумасшедшей любви к детям и желании отдавать им всю себя, умом я понимаю - нужно сохранить свою внутреннюю жизнь, научиться любить и баловать себя, хотя бы время от времени», - сказала Гвинет Пэлтроу.