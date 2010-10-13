Сестра певца Мика выпала из окна

В семье певца Мики произошел несчастный случай. 9 октября, его сестра Палома, выпала из окна своей квартиры в районе Кенсингтон, Лондон. 28-летняя Палома Пенниман повредила ноги и живот, после падения с четвертого этажа на металлическое ограждение. Мика, который был в квартире во время инцидента, вызвал скорую помощь. Сейчас Палома находится в больнице, ее состояние критическое, но стабильное. Семья Мики благодарит всех за доброту и внимание, но просит их сейчас не беспокоить, говорится на Facebook-странице исполнителя.