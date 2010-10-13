Абрамович и Лазарев обручились?

Одна из наследниц Романа Абрамовича Анна собралась замуж. На днях 18-летняя девушка, которая еще не окончила элитную школу в Лондоне, похвасталась одноклассникам роскошным бриллиантовым колечком. Женихом Анны, как говорят, стал 27-летний московский юрисконсульт Николай Лазарев. Анонимные источники утверждают, что разница в возрасте молодых людей не смущает - Анна всегда дружила с мужчинами старше себя. По слухам, Абрамович и Лазарев уже живут вместе в квартире неподалеку от Гайд-парка. Говорят, свадьба состоится через год - как только Абрамович закончит учиться. И вскоре после свадьбы дочка Романа Аркадьевича мечтает завести детей. Официального подтверждения этой информации пока нет - представитель Абрамовича отказался от комментариев. Но если Анна и правда собирается связать себя узами брака, пожелаем ей удачи.