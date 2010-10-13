Нино Катамадзе в Киеве представит новый альбом

22 и 24 октября Нино Катамадзе и группа Insight представят в Киеве новый альбом и новую концертную программу «Red». Грузинскую певицу Нино Катамадзе рекомендуют «не понимать, а принимать, причем в больших дозах, в качестве профилактики от одиночества, панацеи от стрессов, микстуры от агрессии и инъекций от скептицизма». Нино Катамадзе - грузинская джазовая вокалистка, профессиональная карьера которой началась в 2000 году с сотрудничества с основателем группы Insight гитаристом Гочей Качеишвили. В состав группы входит также Уча Гугунава (бас-гитара) и Давид Абуладзе (ударные). Вместе с коллективом Нино записала альбомы «Ordinary Day» (2003), «Nino Katamadze & Insight» (2004), «Black» и «White» (2006), «Blue» (2008), «Red» (2010), DVD «... Start New Peaceful Day...» (2005), а также саундтреки к фильмам «Оранжевое Небо», «Жара», «Индии», «Домовой» и др.