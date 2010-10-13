Волочкова не против секса на одну ночь

Анастасия Волочкова, невинный образ которой так мастерски оберегался ею на протяжении всей звездной карьеры, в одночасье рухнул благодаря самой же создательнице. 34-летняя балерина, которая еще полтора года назад давила скупые слезы перед камерами, скорбя о разводе с любимым супругом, что не против секса на одну ночь. Последний роман с чилийским миллионером Доном Мигелем стал для Насти лишь кратковременным увлечением, от которого она получила неизгладимые впечатления. После того, как балерина обвинила экс-супруга в измене, она решила испробовать на себе, что означает быть свободной от обязательств перед одним мужчиной. «Я сейчас свободная женщина и пока я отчасти этим наслаждаюсь, - делится Анастасия Волочкова. - Меня столько раз сводили с разными мужчинами, но я же имею права на свои отношения с ними, просто секс с тем, с кем я хочу. Я свободная женщина, и меня за это никто осуждать не может! Столько женщин крутят романы, да не то что крутят, а имеют на стороне, заводят отношения с разными людьми, и это считается нормально. Почему я не могу? Я знаю, что моя жизнь обязательно сложится, и я верю, что очень удачно».