Джамала покорит «Евровидение» улыбкой!

Вечером станет известно имя украинского представителя на Евровидении-2011. Пока фавориткой конкурса считается Джамала. «Главная конкурентка для меня – я сама! Я должна справиться с задачей, которую сама себе поставила: открыть свою душу слушателям, уложившись в 3 минуты 10 секунд, - рассказывает певица. - Я написала песню «Улыбка», когда была в Стамбуле у сестры. Тему навеяла моя племянница Эдие, которой всего полтора года. Она постоянно улыбалась. Музыка принадлежит мне, аранжировка – Евгению Филатову, а стихи – Татьяне Скубашевской. Это песня в стиле ретро. В ней четко прослушивается музыка оркестра». «Хочу, чтобы помнили мою мелодию. Я говорила стилистам и дизайнерами, что не стоит на мне изощряться, как на модели, выдумывая безумные наряды», - говорит Джамала.