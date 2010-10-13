Валерий Меладзе помогает больным

Известный российский певец пожертвовал для тяжело больной студентки журфака МГУ 63 000 руб. На благотворительном аукционе, устроенном друзьями для Лены Садиковой, страдающей от острого лейкоза, Валерий Меладзе купил картину Павла Пепперштейна. «Начальная цена была 30 000 руб., но я купил этот лот за 63 и ничуть не жалею, ведь эти деньги пойдут на светлое дело, - рассказал Валерий. - У девочки появится шанс снова стать здоровой». Художник Павел Пепперштейн, популярный в эмигрантских кругах Америки, создал небольшой пейзаж специально для благотворительных торгов, чтобы деньги от продажи его произведения были перечислены Лене Садиковой. Он был не единственный, кто откликнулся на мольбу о помощи. «Я слишком люблю жизнь и сделаю все, чтобы не причинить боль моим близким. Однако одних моих сил уже недостаточно - требуется срочная пересадка костного мозга, - говорит Лена. - Для поиска донора и проведения операции необходима большая сумма денег». С молотка ушли тренировка по фигурному катанию с Романом Костомаровым, картины из личных коллекций Алены Долецкой и Андрея Макаревича, полотно «Высотка» Даниила Федорова и ужин с ним. Кроме того, в акции приняли участие Алексей Чумаков, Александр Панайотов и Полина Гагарина.