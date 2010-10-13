Клочкова научилась ухаживать за ребенком

В рамках Международной недели слингоношения социальная сеть «Свiт Мам» собрала звездных мам, одной из которых была Яна Клочкова. Олимпийская чемпионка удивилась, как хрупкие мамочки ловко справляются с годовалыми и двухлетними малышами. Маленький сынок Саша, по словам спортсменки, показался ей слишком крупным для ношения в платке. В свои три с половиной месяца малыш весит практически 9 килограммов! Яна быстро влилась в коллектив мам и с удовольствием следила за мастер-классом. Спортсменка ловко обмотала тело, усадив импровизированного ребенка в перевязку. И сама удивилась тому, как материя распределяет вес малыша таким образом, что он просто неощутим.