Люк Эванс и Элис Ив снимутся в «Вороне»

Главный герой «Ворона» - американский писатель Эдгар Аллан По, который пытается спасти невесту от маньяка-похитителя. В этом деле ему помогает частный детектив, расследующий серию преступлений, повторяющих сюжеты книг писателя. Элис Ив исполнит роль подружки писателя, а Люк Эванс сыграет помощника-детектива. Примечательно, что на последнюю роль ранее пробовался Джереми Реннер, который предпочел «Ворона» съемкам в «Миссии невыполнима 4» с Томом Крузом. До настоящего момента было известно только имя исполнителя главной роли - Эдгара По, которого должен сыграть Джон Кьюсак. Съемки картины стартуют 9 ноября в Будапеште, который выступит в фильме в роли Балтимора 1949 года.