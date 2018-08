Британцы вручали премии за лучшие клипы

12 октября в Лондоне состоялась торжественная церемония вручения британской премии UK Music Video Awards. Лучшим видеороликом признан клип американской инди-группы OK Go на композицию «This Too Shall Pass». Ролик режиссера Джеймса Фишера, собравший на YouTube более 18 миллионов просмотров, также первенствовал в номинации «Лучшее рок-видео». Больше всех наград на церемонии собрал рэпер Plan B. Два его ролика «Prayin» и «Stay Too Long» получили по две премии, а их создатель Дэниэль Вульф был признан лучшим клипмейкером 2010 года. Группа Hot Chip удостоилась премии в номинации «Лучший танцевальный клип» за ролик «I Feel Better», а рэпер Jay-Z получил за «On To The Next One» награду «Лучшее видео в стиле urban». В номинации «Лучшее инди/альтернативное видео» первенствовали Шарлотта Генсбург и Бек (ролик «Heaven Can Wait»), а в номинации «Лучший международный клип» - Леди Гага (ролик «Bad Romance»). Почетная награда «Икона» за вклад в развитие видеоиндустрии была присуждена Гарту Дженнингсу и Нику Голдсмиту, известным как продюсерский дуэт Hammer & Tongs. Вдвоем они снимали клипы для Radiohead, R.E.M., Blur, Supergrass, Фэтбоя Слима, Робби Уильямса и других, а также создали фильмы «Автостопом по галактике» и «Сын Рэмбо».