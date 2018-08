Робби Уильямс закончил сольную карьеру

Британский певец Робби Уильямс собирается продолжить сотрудничество с поп-группой Take That, участником которой он был изначально. Уильямс вернулся в коллектив в этом году, и в его планы входила лишь запись одного совместного альбома и проведение турне в его поддержку. Однако теперь он сказал, что ему нравится работать в группе, и он не намерен возвращаться к сольному творчеству. «Мы снова вместе, и мы проделали отличную работу, - сказал музыкант. – У нас уже есть дети, ребята и я немного остепенились. И работа после нашего воссоединения доставляет мне огромное удовольствие». Сборник лучших хитов Робби Уильямса «In And Out Of Consciousness: The Greatest Hits 1990–2010» был выпущен 8 октября. Песня «Shame», исполненная Робби Уильямсом вместе с участником группы Take That Гэри Барлоу, заняла вторую строчку в британском хит-параде на прошлой неделе.