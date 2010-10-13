Минка Келли - самая сексуальная девушка планеты

Журнал Esquire журнал выбрал самую сексапильную девушку планеты по итогам 2010 года. Ею стала 30-летняя актриса Минка Келли. Девушка украсила обложку ноябрьского номера издания, традиционно восхваляющего самую соблазнительную особу из мира шоу-бизнеса. Минка призналась, что ее воспитывала мама-стриптизерша. Самыми счастливыми моментами детства актрисы были походы с матерью в супермаркет в четыре часа утра, где они «в одиночестве тратили несколько сотен долларов на продукты после маминой трудовой ночи». Напомним, ранее почетного титула самой желанной удостаивались Кейт Бекинсейл, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Холли Бэрри и Джессика Бил.