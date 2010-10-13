Рыбак - жертва Нобелевского скандала

Мюзикл с участием норвежского певца, победителя Евровидения-2009 Александра Рыбака отменили китайские власти. Таким образом КНР «наказало» Норвегию за присуждение диссиденту Лю Сяобо Нобелевской премии мира. Музыкальная комедия «Однажды солнечной ночью» с участием Рыбака должна была пройти в ноябре нынешнего года в Пекине и Ухане. «Как следует из всего того, что нам сказали, речь идет о неких санкциях, последовавших за вручением Нобелевской премии мира китайскому диссиденту», – говорит автор мюзикла, норвежский композитор Томас Стангхелле. В понедельник китайские власти отменили назначенную на среду встречу между министром рыболовства Норвегии Лизбет Берг-Хансен и замминистром рыболовства Китая. Представители норвежского руководства заявили, что министр откажется от намеченного визита в Пекин после того, как ей во второй раз было отказано в возможности прибыть в Китай.