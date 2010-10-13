Свадьба Кэти Перри состоится в Индии

Сейчас Кэти не только активно продвигает новый альбом Teenage Dreams и фотографируется в модных глянцевых журналах, но и готовится к свадьбе с Расселом Брэндом. Певица призналась: «Мои песни – это что-то вроде черного ящика самолета. В них сосредоточена вся информация. Если вы хотите знать, что со мной случилось или же что я думаю по тому или иному поводу – вы найдете ответы в них». Перри похвасталась, что ее возлюбленный каждый день делает ей комплименты: «Рассел постоянно говорит мне, что я самая красивая девушка на свете. Он никогда не позволит мне об этом забыть». Ну, а вдобавок к информации из «черного ящика» подружка невесты Рианна проговорилась, что торжество состоится в Индии.