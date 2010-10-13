Леди Гаге кинули вызов

Малоизвестная певица Алиса Эппс из Лос-Анджелеса вызвала эпатажную артистку Lady Gaga на музыкальный поединок, победитель которого получит миллион долларов. «Мне жаль Леди Гага - она всего лишь пластмассовая кукла, созданная музыкальными продюсерами, чтобы зарабатывать на ней деньги, - сказала Эппс. - Это состязание даст людям возможность выбрать между пластиком и чем-то настоящим». Если Леди Гага примет вызов, в рамках соревнования, которое будет транслироваться в прямом эфире по телевидению, каждая из исполнительниц должна будет исполнить определенное количество песен. Предполагается, что артистки выступят в спортивном комплексе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке или в лондонском концертном зале «O2 Arena». Алиса Эппс еще не выпустила ни одного полноценного альбома, однако, видео на ее песню «How Do I Make Right» посмотрели на YouTube уже почти 1,3 миллиона раз. Lady Gaga пока хранит молчание. В случае ее положительного ответа местом для дуэли будет выбран Лос-Анджелес или Лондон, а так же будет назначена дата вокального соревнования.