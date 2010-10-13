Сердючка не едет на Евровидение-2011

Верка Сердючка отказалась от участия в национальном отборе на песенный конкурс «Евровидение-2011» «Андрей Данилко снял свою кандидатуру, это правда. Но мы не будем комментировать это решение», - сказал помощник артиста Игорь. В окружении певца это решение связывают с большим количеством концертов и записями программ. «Сейчас Андрей записывает альбом инструментальной музыки и новые песни Верки Сердючки. 16 октября у нас начинается гастрольный тур городами Украины. Он будет длиться почти месяц. В ноябре Андрей Данилко поедет в Москву. Там будут снимать новогодний мюзикл. Он будет играть одну из главных ролей», - рассказал Игорь.