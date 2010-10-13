Светанги художницы Галины Москвитиной покажут в Киеве

Впервые в украинской столице презентуются уникальные полотна – светанги. Экспозиция, состоящая из трех работ Мастера, названа "Ангелы. Боги. Будды." Светанги Галины Москвитиной – это оригинальные живописные картины, в которых нет горизонта. Все события на них происходят в бесконечном небесном пространстве, где земное притяжение лишь предполагается, однако не ощутимо. Как художник, Галина Москвитина синтезирует в своем творчестве традиции Востока и Запада. Разнородные по своему происхождению символы Индии, Китая, Египта, Африки, Украины, Европы соединяются в её работах единым потоком света. Искусство Галины Москвитиной, по определению самой художницы, это лишь "часть приключений ее души и сознания". И приключения эти свершаются в тишине и одиночестве, вне суеты мира. Характерно, что работы Мастера не выставляются на продажу в галереях либо аукционах – такова позиция их автора. На сегодняшний день все они принадлежат частным фондам и коллекциям. Презентованные светанги – небольшая часть произведений Галины Москвитиной из частного собрания, которые любезно предоставлены владельцами для экспозиции в распоряжение Киевского музея русского искусства. Выставка пройдет с 19 по 24 октября 2010 г. включительно.