Глюкоза выпускает мультики

Глюкоза много работала этим летом. Артистка записала много песен, сняла два клипа. Один на композицию «Взмах», название второго видео певица пока не разглашает. «Теперь не знаю, какой клип запускать первым. Эти песни такие разные, - говорит Глюкоза. – «Взмах» - душевная, нежная, мелодичная. Это грусть по детству, которое уже не вернется. Вторая песня модная, динамичная, рок-н-ролльная. Мне нравится меняться, не застаиваться в одном образе». Звезда также рассказала, что у нее есть собственная компания «Глюкоза продакшн», которая занимается мультипликацией. «В скором времени запускаем 3D-мультик. Это большой проект в духе «Шрека» или «Мадагаскара». Так что связана я с мультипликацией по рукам и ногам, - делится артистка. – В мультфильме не будет Глюкозы и добермана. Проект называется «Савва» - про мальчика, который ищет свою маму и в пути находит множество друзей. Мы задумывали его давным-давно. Но сейчас появились возможности, в том числе финансовые, его закончить. «Савва» будет запускаться с американского рынка, озвучивать его будут мировые звезды. Так что это очень серьезная заявка с нашей стороны. Надеюсь, она окажется удачной».