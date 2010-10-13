Дебютную картину Владимира Кличко выставят на торги

Картину боксера-тяжеловеса Владимира Кличко выставят на аукцион. Cпортсмен закончил работу над своим дебютным произведением 3 октября. Главной особенностью картины Кличко стал выбранный боксером способ создания произведения. Дело в том, что он «написал» картину, ударяя боксерскими перчатками по полотну. Помимо картины чемпиона мира по версиям IBF и WBO на аукцион будут выставлены и другие лоты. В частности, выставить лот на торги намерен и старший брат живописца-дебютанта, Виталий Кличко. Кличко-старший намерен пустить с молотка возможность встречи с его братом на ринге незадолго до боя, который состоится 11 декабря в Германии. Обладатель этого аукционного лота сможет поприветствовать Владимира Кличко и поприсутствовать на традиционном выносе чемпионских поясов на ринг. Кроме братьев Кличко в аукционе поучаствует теннисист Борис Беккер, который выставит на торги ракетку и возможность провести с ним выставочный матч. Также к аукциону собираются присоединиться участники немецкой рок-группы Scorpions.