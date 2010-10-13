Комментировать «Евровидение» Тане Пискаревой помогает кумир детства

Известная украинская певица Татьяна Пискарева призналась, что комментировать национальный отбор на «Евровидение-2011» совсем не сложно, наоборот, артистке этот процесс очень нравится. В школьные годы Таня увлекалась футболом. При чем, будущей звезде больше нравился не сам вид спорта, а человек, который комментировал практически все главные матчи страны. «В детстве у меня был любимый спортивный комментатор Николай Озеров. Я была просто влюблена в его голос и до сих пор восхищаюсь профессионализмом этого человека, - с улыбкой призналась Заслуженная артистка Украины. – Благодаря этому легендарному человеку, в качестве комментатора «Евровидения» я чувствую себя очень уверенно и думаю, у меня это хорошо получается. Ведь между футболом и песенным конкурсом есть много общего: и красивое пение и красивый гол вызывают восторг зрителей».