Алеша влюбилась?

Ходят слухи, что у Алеши, которая, к слову была замечена за примеркой свадебного платья, сложились очень теплые отношения с партнером по дуэту – Евгением Белозеровым. И хотя, по словам певицы, они просто друзья, коллеги по шоу «Народна зірка» дружно начали их называть мужем и женой. Все больше времени наедине стала проводить и другая пара проекта - Роман Полонский и Мария Горобцова. Мало того, Полонский пригласил Машу к себе домой «чтобы порепетировать». Похоже, самая романтическая пара проекта, по мнению жюри, начинает оправдывать свое название.