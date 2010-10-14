Родригез снял себе модель в подарок

Сегодня свой день рождения отмечает популярный российский шоумен. Накануне праздника Тимур Родригез приготовил подарок себе и всем своим поклонникам. Несмотря на свою загруженность на шоу «Южное Бутово» и «Крокодил» он уделяет огромное внимание своей певческой карьере. Так на днях в Москве завершились съемки его первого сольного клипа на песню «О Тебе». Слова к будущему хиту Тимур написал вместе с Игорем Шавровым, а музыку – известный композитор Евгений Скрипкин. Песни последнего исполняют такие артисты как Дима Билан, Николай Басков, Борис Моисеев и многие другие звезды. Режиссером клипа стал Павел Худяков, который снимает видео не только для российских, но и для мировых звезд. На его счету работы с Томасом Андерсом (экс-«Moderntalking»), Боссоном, Снуп Доггом и Бенни Бенасси. Главной героиней видео стала участница конкурсов «Краса России», «Мисс Русское радио», а также девушка года журнала Playboy - Родилина (более известная как Лина) Самбриш. Модели всего 23 года, родом она из Волгограда. «Выбор главной героини исходил не столько из-за ее титула, сколько из-за невероятного сочетания редкой естественной красоты и скромности», - подчеркивает Тимур. Сюжет видео, а также образы героев держатся в строжайшей тайне. Известно лишь, для съемок был нанят вертолет, с которого снимали общие планы Нью-Йорка. Премьера клипа назначена на конец октября.