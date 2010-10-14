Джоли запретили снимать в Боснии из-за искажения правды

В настоящее время Джоли уже начала съемки фильма, посвященного событиям в Боснии 1992-95 годов, в Болгарии. Работа должна была продолжиться в боснийских городах Сараево и Зарница. Согласно официальному пресс-релизу компании GK Films, которая занимается производством фильма, картина посвящена любви серба и боснийки на фоне войны. В свою очередь боснийские СМИ распространили информацию о том, что по сюжету боснийка влюбляется в своего насильника-серба. Подобная завязка вызвала по всей стране протесты со стороны инициативных групп женщин - жертв боснийской войны. Результатом этих протестов и стал запрет, озвученный министром культуры Боснии и Герцеговины Гаврило Граховачем. Он заявил, что правительство не может запретить вообще снимать фильм, однако способно продемонстрировать недовольство искажением правды в новой картине, отозвав разрешение на съемки. Новый фильм, у которого пока даже нет названия, является для Анжелины Джоли режиссерским дебютом.