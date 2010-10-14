Объявлены конкуренты «Края» в борьбе за «Оскар»

Американская киноакадемия объявила список фильмов, которые будут претендовать на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Всего в список вошли 65 картин. Среди них, впервые в истории, представлены фильмы от Эфиопии («Атлет» - совместное производство с Германией и США) и Гренландии («Нууминок» - первая полнометражная лента в истории этой страны). Кроме того, в список попали участники различных фестивалей: обладатель «Пальмовой ветви» Каннского фестиваля 2010 года картина «Дядюшка Бунми, который мог вспомнить свои прошлые жизни» Апичатпонга Вирасетакула, обладатель гран-при этого же фестиваля «О богах и людях» Ксавье Бовуа и «Красота» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Кроме этого в конкурсе участвует экранизация «Любви и других демонов» Габриэля Гарсии Маркеса, снятая в Коста-Рике. От России на конкурс выдвинут «Край» Алексея Учителя. Лента рассказывает о фронтовике Игнате (Владимир Машков) и немке Эльзе (Аньорка Штрехель), прожившей всю Великую Отечественную войну на острове в тайге.