Николь Ричи объявила войну папарацци, которые охотятся на знаменитых детей. Ниже вы можете прочитать ее открытое письмо, в котором она заявляет о своем намерении. Дорогой X17, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что выложили видео как ваши сотрудники сидят рядом со школой моей дочери, потому что сейчас весь мир может увидеть как ужасно и отвратительно вы поступили. Вы не можете потратить 200 долларов на камеру и думаете, что это дает вам право преследовать мою дочь по пятам. Эти незнакомые, взрослые мужчины, преследуют ваших детей. Вы думаете, это нормально? Лучше представьте: вы подходите к школе и замечаете перед зданием взрослого мужчину в машине с тонированными стеклами, который сидит там весь день. Меня там нет, поэтому вы не можете сказать, что преследовали меня, как вы обычно делаете. Вы следили за ребенком. Как вы теперь себя чувствуете? Я ОБЕЩАЮ ВАМ, что я проверю каждого, кого заподозрю в этом. Ради безопасности своего ребенка и других детей. Потому что в последний раз, когда я проверяла одного вашего сотрудника, обнаружилось, что у него нет лицензии. Помните этот день? Это тот день, который закончился аварией и больницей для меня. Вам, x17, лучше быть предельно внимательными в том, что вы делаете. Если я узнаю, что у кого-то из сотрудников действие лицензии приостановлено, ограничено или ее вообще нет, то будьте уверены, что я заточу их в тюрьму прежде, чем они успеют набрать номер своего адвоката. ВАМ ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНО. Это маленькие дети и вам следовало бы лучше это знать. X17, вы безответственны и омерзительны. Считайте, что это предупреждение.