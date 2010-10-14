Безруков оживил Высоцкого

Съемки фильма о великом русском барде Владимире Высоцком, 30-летие со дня смерти которого исполнилось в этом году, идут полным ходом. Сценарий для картины под рабочим названием «Спасибо, что живой» написал сын Высоцкого Никита. Главную роль в ней сыграет Сергей Безруков. Удивительно, но несмотря на то, что сам Безруков катастрофически не похож на Высоцкого, в трейлере фильма его от знаменитого поэта не отличить. Сходство настолько поразительное, что поневоле возникает вопрос: а Безруков ли это? Ясность внесла молодая узбекская актриса Рано Шадиева, исполняющая в фильме роль медсестры, помогающей поэту в трудную минуту. «Со всей категоричностью заявляю - поэта играет именно Сергей Безруков. Но ему так удается вжиться в образ, что у всех присутствующих на съемках мурашки по телу бегают - настолько актер похож на Владимира Семеновича. Безруков играет гениально», - рассказала актриса. И тут же призналась, что поначалу сама не верила в правильность выбора актера на главную роль: «Честно сказать, до встречи с Сергеем представляла его себе мужчиной со слащавым личиком, миленького такого человека. А ведь у Высоцкого было харизматичное мужское нутро». Для достоверного исполнения Безруков даже голос изменил – подобрал наиболее подходящую тональность. Поэтому говорит и поет в точности как его герой. Сложный грим Безрукову лепили по посмертной маске Высоцкого – единственному точному изображению лица поэта. По словам Рано, гримирует Сергея известный голливудский специалист. Снимают силикон тоже чуть ли ни четыре часа. «Удивительнее всего то, что, грим совсем незаметен. Я трогала лицо Безрукова: даже на ощупь ничего лишнего не прощупывается», - поведала актриса.