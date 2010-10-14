Меладзе сыграл свадьбу

Популярный певец долгие годы имел репутацию семейного и порядочного мужчины. Даже когда стало известно о его романе с Альбиной Джанабаевой, которая родила ему сына Костю, артист не спешил расставаться с женой Ириной. Даже после развода Валерий заботится о ней и троих дочках. В прессе то и дело обсуждают возможную свадьбу Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Однако если певец и думает о подобной событии, то не о своем. Исполнитель устроил свадьбу молодой паре, спев для жениха и невесты и пообщавшись с ними в храме. Таинство венчания очень впечатляет, и Меладзе, возможно, созреет и до важного решения и женится на Джанабаевой?