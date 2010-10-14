Lady GaGa одела на свидание трусы

Lady GaGa со своим бойфрендом Люком Карлом отправилась отдыхать на Крит. Певица и ее жених шокировали отдыхающих на острове туристов, появившись в ресторане в странноватом виде. На спутнике Гаги красовались пиджак на голое тело и обтягивающие блестящие легинсы. Наряд Гаги тоже не подкачал. Артистка была в блузке наподобие греческой тоги, распахивающейся спереди. При этом из одежды, кроме скромных трусиков, на певице ничего не было. Конечно, к необычному виду Гаги уже все привыкли. Но наряжаться так на свидание – это что-то новенькое. Хотя Люк Карл, похоже, уже не обращает внимания на причуды подруги и даже подражает ей. Ранее тем же днем Гага отправилась на водную прогулку в практически приличном виде. На ней были комбидрес в горох и шляпа. Только туфли на огромной платформе показывали, что это наряд не для купания.