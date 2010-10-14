Конкурсантка «Евровидения-2011» украла песню у Камалии

Известную певицу обвиняют в том, что она исполняет на национальном отборе конкурса «Евровидение–2011» песню, принадлежащую певице Камалии. Сегодня Камалия заявила о том, что все права на песню, которую исполняет на отборе Арина Домски, под названием «Просто любить», на самом деле принадлежат ей. Она мотивирует это тем, что авторы песни Богдан Богданов и Игорь Добролеж ей ее подарили. «Эта песня была подарена мне ее авторами. Мы еще просили их, чтобы ее больше никому не давали», - заявила исполнительница. Пока не известна реакция Арины Домски на все высказанные ей обвинения в плагиате.