Собчак устроила интервью Волочковой

С тех самых пор, как Анастасия увела у Ксюши друга-олигарха, скандальная теледива и балерина не разговаривали десять лет. И вот настал момент, когда экс-соперницы сами предали огласке причину странной вражды. Две светские львицы решили выяснить отношения во время интервью и разобраться, кто из них был не прав. Собчак задавала Волочковой различные каверзные вопросы насчет личной жизни балерины и по поводу ее внешнего вида: «Почему ты носишь эти ужасные жатые балахоны? Почему у тебя татуированные брови?» Однако Настя с достоинством отстаивала свою точку зрения. Они припомнили друг другу все, включая sms, которые танцовщица тайно присылала возлюбленному Ксении. «Слушай, - говорила Собчак Волочковой, - один из моих близких друзей как-то раз обнаружил у тебя дома список Forbes, где напротив богатых мужчин ты ставила минусы и плюсы. Это ты отмечала, с кем уже встречалась, а с кем еще не успела?»