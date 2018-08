У мужа Гвен Стефани была 5-летняя связь с мужчиной

На прочность семью Гвен Стефани и Гэвина Россдейла проверит исповедь самого Гэвина: он подтвердил, что на заре карьеры у него были отношения со звездой 1980-х Питером Робинсоном, выступавшим под псевдонимом Мэрилин. 15 лет Гэвин настаивал, что их с певцом-трансвеститом связывала только дружба. Но в недавнем интервью журналу Details он все-таки «раскрыл карты». Впервые об отношениях Гэвина и Мэрилин «проговорился» Бой Джордж в своей автобиографии 1995 года Take It Like A Man. Россдейл все отрицал, «покрывая» его, не высказывался и его бывший возлюбленный. Однако в прошлом году Мэрилин не сдержался и заявил, что Гэвин – «любовь всей его жизни»: «Мы были вместе пять лет. Но было ощущение, что все 40... Я согласился лгать, несмотря на то, что это противно моей природе». Но группа Гэвина Bush тогда только набирала популярность в США, и этот факт мог бы все испортить... В качестве причины многолетнего молчания Россдейл также назвал страх быть не понятым и не принятым в США. Говорят, муж Гвен Стефани, несколько лет назад потрясший ее тем, что является отцом Дэйзи Лоу (это выяснилось после теста ДНК), уже жалеет, что сделал это скандальное признание. Ведь он уверял супругу, что они с Мэрилин всего-навсего друзья. Гэвин даже пытался пойти на попятный и обращался к редактору Details с просьбой не публиковать откровения, но в журнале мимо такой сенсации пройти не могли и в просьбе отказали.