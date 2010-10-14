«Банд'Эрос» остались без солиста

Российский R'n'B-проект в этом году отметит свое 5-летие без главного солиста и знаменитого МС группы - Кирилла Батишты. За два месяца до первого крупного юбилея и презентации новой пластинки музыкальный коллектив заговорил о том что солист, участвовавший в создании и раскрутке «Банд'Эрос», в скором времени собирается покинуть проект. «Мы пока не хотим ничего комментировать по поводу ухода Батишты, пока еще Кирилл по-прежнему в группе, но мы готовим сюрприз для наших слушателей», - рассказали в пресс-службе группы. Уже стало известно о том, что место Кирилла займет молодой рэпер Рома Пан. На счету этого музыканта всего несколько песен, прижившихся в хип-хоп сообществе, среди которых трек «Синие ведерки», записанный в поддержку акции против засилья мигалок.