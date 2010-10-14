Клинт Иствуд назвал самые любимые фильмы

Иствуд назвал шесть самых удачных, на его взгляд, картин, которые он поставил. Актер и режиссер впервые прославившийся полвека назад ролями в вестернах Серджио Леоне, поставил 35 фильмов, причем во многих сам сыграл главные роли. Примечательно, что Иствуд не стал прибегать к стандартным отговоркам режиссеров типа «все мои фильмы – как дети, как можно между ними выбирать», а сразу назвал любимые ленты. «Бандит Джози Уэльс» (1976). - Это был первый вестерн, который я сделал с тех пор, как снимался у Леоне. Он вышел в 70-е, когда Америка сильно переживала из-за Вьетнама. Это была картина про безжалостность войны, про то, как она рвет сердце и душу. Не еще – про преображение циника, жизнь которого вновь становится осмысленной, у которого появляется новая семья взамен старой. «Малышка на миллион» (2004). - Меня привлекло, что это была история о семье. У него не было отношений с родной дочерью – и он искал дочь. У нее не было больше отца – и она искала отца. Они оба были немногословными, сдержанными, не выражавшими эмоций. И их отношения закончились самым эмоциональным испытанием, которое можно представить: ему пришлось сделать ей эвтаназию. «Непрощенный» (1992). - Я прямо влюбился в сценарий. Его читаешь, не догадываясь, кто здесь герой, а кто антагонист; даже у злодеев, за исключением нескольких ковбоев-мерзавцев, в душе есть что-то хорошее, и они умеют мечтать. Крошка Билл, которого сыграл Джин Хэкмен, просто хотел мирной жизни. Он верил, что все делает правильно. В этом фильме поднимались важные вопросы – от контроля за распространением оружия до той борьбы, которая происходит у человека внутри. Герой «Непрощенного» пошел против инстинкта. Это была очень богатая история – про семью, про верность дружбе, про объяснение людских поступков. Очень умный сценарий. «Письма с Иводзимы» (2006, часть дилогии Иствуда, посвященной сражению между японцами и американцами в конце Второй мировой войны. «Флаги наших отцов» показывают сражение с точки зрения американцев, «Письма» – с точки зрения японцев). - Я горжусь этим фильмом. Мысль о нем пришла ко мне, когда я снимал «Флаги наших отцов», который рассказывает об американском вторжении на Иводзиму. Но тут речь о том, каково было быть защитником острова. Каково было находиться там, зная, что твое возвращение домой начальством вовсе не запланировано. Как тяжело человеку выполнить такой приказ! Японские солдаты знали, что их уничтожат. Но они никогда не теряли надежды. Большинство хотело не воевать, а отправиться домой – как вообще большинство солдат, к какой бы нации они не принадлежали. «Птаха» (1988). - Это была симпатичная история о человеке, чьей музыкой я всегда восхищался. Хороший сценарий, в котором анализировался человек, склонный к саморазрушению; человек, который упорствовал в своем желании погибнуть. Его успех, то, что другие музыканты на него молились – всего этого было недостаточно. «Таинственная река» (2003). - Мне понравилась книга (Дениса Лихейна) и сценарий Брайана Хелгеленда. История о том, как по-шулерски коварна бывает порою судьба, и как все становится хуже и хуже, и как никто ничего не может с этим поделать. Поезд несется к пропасти, и никакой здравый смысл не может его остановить.