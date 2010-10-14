«Папина дочка» не хочет быть кухаркой

«Они не дрались, тарелки не били, чашки-плошки не делили. Бойфренд Миры был готов к серьезным отношениям. Но он хотел сделать из нее девушку домашнюю - повелительницу борщей. А Мира помешана на работе: с утра съемки в кино, днем репетиция в театре, вечером спектакль, ночью читает сценарии и учит французский язык. Поэтому сделала мальчику ручкой – пусть ищет кухарку!», - рассказала приятельница звезды. Сама же актриса вдаваться в подробности не стала. «Мое сердце теперь действительно свободно, – заявила Карпович. – Отношения просто себя исчерпали».