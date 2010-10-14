Слава: «Гурченко будет крутой даже с курицей на голове»

Славу приглашают и хотят видеть везде, ведь ее песня «Одиночество» звучит сейчас на каждом шагу и возглавляет все музыкальные хит-парады. «Я люблю очень Аллу Борисовну Пугачеву. Когда я ее слушала, поняла такую вещь: все ее песни, которые были хитами, либо про разбитое сердце, либо про то, что ты один. И я говорю: «Вить (продюсер Виктор Дробыш), давай напишем песню, такую, чтоб прямо разорвало душу. Ведь сколько одиноких женщин, девушек и мужчин тоже». И он говорит: «Представляешь, у меня такая фраза в голове: «Одиночество – сволочь». И он написал эту фразу, а я дописала остальное. Мы с ним вместе сочинили эту песню, он написал музыку. Это было настолько спонтанно, просто как крик души», - рассказала Слава. Певица считает иконой стиля Людмилу Гурченко: «Она всегда была иконой стиля. Мне она нравится. Она может позволить себе все, что угодно, с таким талантом и харизмой она может даже курицу себе на голову посадить, все равно будет круто! Это показывает то, насколько человек силен своей энергетикой. Это сила! Не одежда тебя красит, не стиль, не мода, а именно ты изнутри. Придешь, и все скажут: «Ах!»