Хабенский оказался в любовном треугольнике

Таинственная спутница 38-летнего актера, с которой он в минувшие выходные провел вечер на концерте Петра Налича, оказалась руководителем крупнейшей парфюмерно-косметической компании на Урале. 34-летняя Ангелина Копп, очаровавшая одного из самых популярных российских актеров, воспитывает ребенка и последние 7 лет живет в браке, а с Константином встречается во время командировок в Москву. По словам друзей актера, на несколько лет после личной драмы прекратившего романтические связи, Лина покорила его своей деловой хваткой и кротостью одновременно. «Рядом с ним может находиться только сильная женщина, - говорят во МХАТе, где Хабенский бывает, пожалуй, чаще, чем дома. - Правда, назвать кого-то своей женщиной «официально» Костя, скорее всего, сможет нескоро». Коллегам вторит и сам герой романа. «Девушка, с которой я был на концерте Налича - это моя подруга», - сообщил артист.