Ева Польна дебютировала, как режиссер

Экс-участница группы Гости из будущего впервые выступила в роли режиссера. Дебютной работой, стало видео на песню «Не расставаясь». «Клип я вместе со своей командой снимала от души. Мне хотелось донести до зрителей какие-то жизненные переживания, рассказать обычную историю. В жизни, правда, подобные истории не заканчиваются так криминально и резко, но я решила - почему бы и нет. В общем, получилось то, что задумывали, процентов на 60», - рассказала артистка. Певица чужих подсказок по творческим вопросам пытается не слушать. Хотя есть люди из ее команды, которым она доверяет. Но с ними артистка может согласиться, а может сделать по-своему.