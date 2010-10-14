Козловский считает Рыбака добрым человеком

Заслуженный артист Украины Виталий Козловский не считает Александра Рыбака своим конкурентом. «Я не воспринимаю его как конкурента, наверное, потому, что знаю его не поверхностно, а изнутри, я знаю его суть», - сказал он. «Возможно, частично, но на том уровне, на котором я его знаю, он очень положительный и добрый человек», - добавил Виталий. Как признался певец, конкурировать «с таким человеком» он не может, «потому что хороших людей я люблю, поддерживаю, желаю им счастья, здоровья и всего самого лучшего».