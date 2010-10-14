Джоан Коллинз заявила, что Голливудские актрисы лишены харизмы

Прославленная актриса на днях заявила, что считает современных голливудских звезд негламурными. По мнению Джоан, известность которой принесла роль Алексис в культовом сериале 80-х «Династия», сегодняшние дивы мало заботятся о своем образе и лишены харизмы своих предшественниц. «Публике сегодня не хватает великолепных женщин, – отметила 77-летняя Коллинз. – Современные актрисы почему-то решили, что казаться серьезными важнее, чем источать роскошь и гламур». «Признаюсь, что сегодня в Голливуде совсем нет по-настоящему красивых актрис. Ну то есть, есть Анджелина Джоли и... Анджелина Джоли», – добавила Джоан. Еще актриса выделила на общем фоне британку Шерил Коул, потому что именно она является воплощением настоящей дивы, которыми и прославился золотой век Голливуда.