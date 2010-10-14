Рокеры создали многокилометровые пробки своим концертом

Американская рок-группа Imperial Stars устроила концерт на крыше своего гастрольного автобуса. За это необычное выступление музыканты были арестованы. По словам очевидцев события, автобус с трио Imperial Stars неожиданно остановился посреди автострады 101 (U.S. Route 101) неподалеку от бульвара Сансет. Транспортное средство было остановлено так, что оно перекрыло движение по трем полосам шоссе (по другим данным, автобус перекрыл четыре полосы). После этого музыканты забрались на крышу автобуса и принялись играть. Водитель покинул автобус, забрав при этом ключи. Он уехал с места происшествия на другом автомобиле. На автостраду были вызваны полицейские, которые арестовали всех троих участников группы Imperial Stars. Несмотря на то что музыкантов задержали и увезли с дороги, их транспортное средство так и осталось стоять на шоссе, что создало многокилометровые пробки. Позднее автобус убрали с помощью эвакуатора. Местные власти пока не определились с тем, какое именно обвинение предъявить музыкантам. В свою очередь AP указывает, что скорее всего их обвинят в препятствовании движению транспорта. Примечательно, что среди песен Imperial Stars значится композиция под названием «Traffic Jam 101». Музыканты считают главной целью существования коллектива сбор средств в помощь бездомным детям в США.