Пышечка «Бриджит Джонс» превратилась в роковую женщину

Если при упоминании о Рене Зеллвегер вы до сих пор представляете себе полноватую и смешную Бриджит Джонс, то ноябрьский номер британского журнала Harper`s Bazaar сильно вас удивит. Рене Зеллвегер украсила страницы ноябрьского номера Harper`s Bazaar. В объективе модного фотографа Алекси Любомирски она предстала в образе роковой дивы на каблуках, в мехах и соблазнительных нарядах. Между тем, на днях стало известно, что актриса готовится к новой роли – она появится в комедии «Мальчишник в Вегасе 2» вместе со своим возлюбленным Брэдли Купером. Пара встретилась на съемках фильма «Дело № 39», и с тех пор мечтала снова поработать вместе. Что же, мечты сбываются!