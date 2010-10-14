Звезд саги «Сумерки» обвенчает жрица вуду

Паттинсон и Стюарт станут мужем и женой уже в декабре этого года. Церемония будет необычной и пройдет в стиле вуду. Инициатором такого экзотического бракосочетания стала Кристен. По словам все того же источника, «она всегда была склонна к мраку, и ей хочется, чтобы свадьба прошла под руководством новоорлеанской жрицы вуду». Жених и невеста настроены очень серьезно, постараются избежать внимания прессы и не намерены носить обручальные кольца. Вместо них в знак соединения актеры украсят себя татуировками (якорями на бедрах) и некими специальными символами любви и преданности.