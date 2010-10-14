Деми Мур выставила на аукцион произведения искусства

Знаменитая актриса выставила на аукцион Сотбис два принадлежащих ей полотна художников XIX века – Уильяма Бугро и Альфреда Стивенса. 47-летняя Деми Мур затеяла ремонт в своем шикарном особняке и избавляется от ненужных вещей. В эту категорию попали и произведения искусства. В частности картины известных художников Уильяма Бугро и Альфреда Стивенса. «Бугро мне особенно дорог, а за долгие годы пребывания в моем доме эта картина буквально стала частью меня, - призналась Деми Мур.- Мне особенно нравится, как он изображает женщин. В его работах они всегда такие спокойные, и все же в них чувствуется колоссальный внутренний темперамент». Впрочем, несмотря на любовь к этой картине, актриса все-таки решила выставить ее на продажу. Деми Мур планирует заработать на этом порядка $2 млн.