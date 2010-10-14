Марк Уолберг сыграет в «Плюшевом медведе»

Марк Уолберг исполнит главную роль в комедии Сета Макфарлейна «Плюшевый медведь». В фильме речь пойдет об ожившем плюшевом медведе с дурным характером. Детская игрушка «с удовольствием проводит время на вечеринках, клеится к женщинам, курит план и увлекается видеоиграми». Уолберг сыграет 33-летнего мужчину, которому медведь принадлежал много лет назад. Игрушку озвучит сам Макфарлейн. Ранее предполагалось, что комедия выйдет в прокат под названием «Тед» - именно так зовут плюшевого медведя. Отметим, что фильму был предварительно присвоен рейтинг R, то есть зрители, не достигшие 17 лет, будут допускаться на показы только в сопровождении взрослых. Сет Макфарлейн с «Плюшевым медведем» выступает в качестве режиссера и продюсера.